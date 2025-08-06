¿Amistoso? El Betis y el Como llegan a los golpes en partido de pretemporada

Héctor Cantú

El Betis de La Liga de España y el Como de Italia, han protagonizado una trifulca, con golpes a los rostros, en el partido de pretemporada.

Lo que tenía que haber sido un duelo amistoso de preparación para los ciclos de competencia que iniciarán los clubes en las próximas semanas incluyó momentos de muchísima tensión.

😳 ¡PERO ESTO QUÉ ES!



👊💥 Jugadores del @Como_1907 y del @RealBetis han llegado a las manos en el amistoso que están disputando en La Línea de la Concepción



La trifulca comenzó con un intercambio de golpes entre Perrone y Fornals

Las hostilidades iniciaron en los minutos finales de la primera mitad, cuando el defensa del Como, Máximo Perrone y Pablo Fornals, quienes intercambiaron sendos golpes en el rostro que obligó a sus compañeros a separarlos.

En las imágenes también se ve a otros futbolistas repartiendo puñetazos a los rivales.

Aunque las acciones duraron poco, los árbitros determinaron expulsar a Fornals y a Perrone.

El partido terminó con un marcador de 3-2 a favor del equipo italiano que en los próximos días se medirá al Barcelona en la final del Joan Gamper.