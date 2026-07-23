El Real Madrid recupera un clásico de clásicos: el uniforme verde

Héctor Cantú

El Real Madrid ha sorprendido con el anuncio de la que será su nueva equipación para la temporada 2026-2027 en la que recuperan un clásico que había quedado en el olvido.

El club blanco anunció que su segundo uniforme será en color verde con vivos en blanco, un color que ya había utilizado en el pasado.

Tuvieron que pasar 14 años para que el equipo más ganador en la historia de la Champions League, volviera a usar un verde oscuro como base.

La última vez que el cuadro blanco usó este color fue en la temporada 2012-2013 con su tercer uniforme. Curiosamente, en aquellos años, Jose Mourinho era el técnico del equipo merengue.

Así se veía el Real Madrid vestido de verde hace más de 10 años

Ahora, la marca que viste al equipo de la capital española, ha hecho una apuesta llamativa para este modelo que hará historia con el equipo blanco.

El Real Madrid debutará en la temporada hasta el 22 de agosto, cuando visite al RCD Espanyol en el maco de la jornada 2 de la temporada 2026-2027.