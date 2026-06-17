El Real Madrid no tiene 'llenadera'; ahora van por otro refuerzo de lujo

Héctor Cantú

Mientras los ojos del mundo están puestos en el Mundial 2026, el Real Madrid trabaja duro para conformar una plantilla plagada de estrellas para la próxima temporada.

Luego de reelegirse como presidente del club, Florentino Pérez prometió un equipo de época y de inmediato confirmó la llegada del técnico José Mourinho y dos nuevos futbolistas para fortalecer la defensa.

En dos días, el equipo ha sumado a dos jugadores de élite. El primero, el lateral Marc Cucurella, proveniente del Chelsea y el segundo, el portugués Bruno Fernándes, quien también había sonado para recalar en el Barcelona.

Pero la historia no termina allí, pues el Real Madrid aún quiere hacerse de los servicios de otro jugador top mundial. Se trata del campeón del mundo Enzo Fernández, quien se ha convertido en el objetivo número 1 del cuadro merengue.

El cabezazo del milagro de Enzo Fernandez

Contrario a lo que ha sucedido con otros futbolistas, el Chelsea está dispuesto a negociar con el Real Madrid una posible venta, sin embargo, el elevado precio que pide el equipo inglés, podría comprometer la operación.

Enzo Fernández se encuentra disputando la Copa del Mundo con Argentina, selección que debutó con una victoria de 3-0 sobre Argelia.