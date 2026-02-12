El Rayo Vallecano-Real Oviedo se jugará el 4 de marzo

EFE

El partido que deben disputar el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, correspondiente a la Jornada 23 de La Liga y que fue aplazado el pasado fin de semana, se jugará el miércoles 4 de marzo a las 19:00 hora local (13:00 ET/10:00 PT), según anunció este jueves La Liga.

Como recordó en un comunicado la competición presidida por Javier Tebas, cualquier incidencia por la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, "debe resolverse conforme a la normativa aplicable, y corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras de la competición".

El mensaje reafirma de nuevo la autoridad de La Liga para el aplazamiento de este partido, ya que el césped del Estadio de Vallecas no reunía "las garantías necesarias" para que se celebrase el encuentro "en condiciones de seguridad", debido a las "condiciones climatológicas adversas" que afectaron a las instalaciones del mismo.

Tras ello, el Oviedo solicitó formalmente a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) que se le concediese como ganador el partido por el mal estado del terreno de juego, ya que a su parecer, se produjo un "incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano".

La Liga reaccionó y recordó que la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, corresponde a las "ligas profesionales como organizadoras de la competición" y no a la RFEF, emplazando a ambos equipos a disputar de nuevo el encuentro, que será el 4 de marzo.