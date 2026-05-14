El PSG abre la chequera por Julián Álvarez

Héctor Cantú

El Paris Saint Germain alista la chequera para hacer una oferta descomunal para cumplir uno de los deseos del técnico Luis Enrique, quien ha pedido a toda costa la incursión de Julián Álvarez.

Aunque el Atlético de Madrid había asegurado que el futbolista argentino no estaba en planes de venta y, por el contrario, se tenía contemplado que cumpliera con su contrato.

Sin embargo, la posibilidad de que el PSG pague hasta 150 millones de euros por el campeón del mundo en 2022, podría hacer cambiar de opinión al equipo colchonero.

Semanas atrás, el Barcelona había expresado su deseo de hacerse también de Julián, sin embargo, su oferta no superaba los 100 millones de euros, además de que el Atlético no pretendía dejarle a uno de sus rivales a uno de sus jugadores franquicia.

65 días después, Julián Álvarez volvió a anotar

Julián Álvarez no tendría la mejor de las relaciones con Diego Simeone, además de que el futbolista estaría en la búsqueda de unirse a un proyecto que pueda asegurarle títulos, algo que no ha encontrado desde su llegada al equipo rojiblanco español.