El Clásico ya tiene fechas para la temporada 2026-2027

Héctor Cantú

La Liga ha dado a conocer el calendario de competición para la temporada 2026-2027 en la que el Barcelona intentará refrentar el título.

Luego del sorteo realizado por La Liga, se llegó a la determinación que Real Madrid y Barcelona se verán en las caras en las jornadas 10 y 35 de las 38 que se disputarán.

El primer duelo se jugará en el Camp Nou el 25 de octubre, mientras que la vuelta, a diferencia de las ediciones anteriores, se disputarán en el Santiago Bernabéu el 9 de mayo, en un partido que podría ser definitivo para conocer al nuevo campeón del futbol español.

Pero la suerte del Real Madrid se replicó también de cara al Derbi de la capital española, pues también jugará el segundo partido en casa.

La Junta Directiva, con los trofeos conseguidos esta temporada por los equipos profesionales. pic.twitter.com/rwX3n8rLm2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2026

Ante el Atlético de Madrid, los partidos se jugarán en las 7 y 30, correspondiente a los días 20 de septiembre y 4 de abril.

Esta será la temporada de un nuevo debut de Jose Mourinho en el banquillo, donde la principal consigna para el técnico portugués será regresar al Real Madrid a la obtención de títulos luego de que en el ciclo que recientemente terminó, los blancos se fueron con las manos vacías.