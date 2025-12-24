El Barcelona quiere iniciar el año con más aficionados en el estadio

Héctor Cantú

El Barcelona espera iniciar el 2026 con una gran noticia sobre la mesa: el poder recibir más de 60 mil aficionados en el Spotify Camp Nou.

Los documentos necesarios han sido ingresados por el club en tiempo y forma y solo es cuestión de esperar la resolución por parte de las autoridades.

Actualmente, el remozado Camp Nou tiene los permisos necesarios para recibir 45 mil aficionados por encuentro. La directiva ha solicitado que esa cantidad sea ampliada a 62 mil.

Esta nueva solicitud consiste en abrir la zona gol norte, lo que llevaría a tener aficionados en la totalidad de los dos anillos inferiores del estadio, lo que sería un paso fundamental en el camino diseñado para tener la totalidad del estadio abierto para los aficionados.

Se espera que sea en los próximos días cuando las autoridades de la Ciudad Condal revisen la documentación entregada por el club para tener la decisión de si podrá aumentar el aforo, o tendrán que esperar hasta cumplimentar todos los requisitos.

El próximo partido de local para el Barcelona será ante el Real Oviedo el próximo 25 de enero, tres días antes de recibir al Copenague en la Champions League.