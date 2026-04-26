Héctor Cantú
El Barcelona podría ser campeón la próxima semana
El conjunto de Hansi Flick está cada vez más cerca de un nuevo título
El empate del Real Madrid ante el Real Betis combinado con el triunfo del Barcelona en Getafe, podría convertirlo en campeón la próxima semana.
Los comandados por Hansi Flick tienen en sus manos el bicampeonato consecutivo y solo necesitan ganar su próximo encuentro ante el Osasuna y esperar otro traspié del Real Madrid que aún marcha segundo, para cantar el alirón.
❝El título está cerca, pero tenemos que seguir❝❞— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 25, 2026
🗣️ Fermín pic.twitter.com/5aA69aVfYV
Por ahora y a falta de cinco jornadas por disputarse, los culés aventajan con 11 puntos al cuadro merengue que de no ganar en su próximo encuentro, terminaría dándole matemáticamente al Barcelona el título.
El escenario anterior podría ser fatídico, pues el Real Madrid podría llegar a El Clásico ya con La Liga definida.
En caso de que ambos equipos ganaran en la siguiente jornada, entonces el Barcelona podría ser campeón si vence al Real Madrid en El Clásico.
Con el título prácticamente en sus manos, el Barcelona se ha planteado como objetivo llegar a los 100 puntos en la temporada, algo que solo conseguirá su gana todos sus próximos encuentros.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT