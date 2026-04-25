Eder Militao se perdería el Mundial 2026 por lesión

Oscar Sandoval

Las lesiones no dejan que Eder Militao tome ritmo y cada que sale de una, entra a otra, así ha sido la temporada del brasileño quien será baja lo que resta de la temporada con Real Madrid y no disputará la Copa del Mundo por una lesión muscular en la pierna izquierda.

El Mundial 2026 era uno de los objetivos de Militao quien estaba llamado a ser titular con la Selección Brasileña, sin embargo, no jugará el torneo internacional porque una rotura en el bíceps femoral lo dejará fuera de actividad por meses.

El diario AS asegura que el defensor “se pierde el Mundial”, señala que el tiempo de recuperación será de “cuatro meses” y apunta a que estaría listo para el inicio del próximo curso.

Militao pasará por el quirófano en los próximos días para poner punto final a una lesión que puede ser tratada de forma conservadora, aunque con riesgo alto de recaída por lo que la decisión del futbolista es definitiva y su intención sería estar a tope la próxima temporada.