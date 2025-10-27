Diego Simeone pasó página y está satisfecho con el rendimiento del Atlético

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, mostró su satisfacción por la victoria de su equipo ante el Betis por 0-2 y dijo que se queda con el partido de hoy y que "lo de antes queda atrás, sobre todo con lo hecho en la primera parte".

¡Gran triunfo en Sevilla! 👏🏼 pic.twitter.com/QkfmmD3ROe — Atlético de Madrid (@Atleti) October 27, 2025

"Al descanso el equipo estuvo bien, en el segundo tiempo no tuvimos la claridad para hacer el tercero. No encajamos y nos vamos con una victoria importante”, dijo el técnico ‘Colchonero’.

Destacó que "ante el Espanyol y el Mallorca también se hizo una primera parte muy buena" y que "hoy ha sido un primer tiempo importante, con ocasiones de gol”.

Destacó el partido de Giménez y, sobre la lesión de Barrios, apuntó que "tiene una molestia" y que "mañana se verá qué tiene”; y miró hacia adelante para "seguir en esta línea, recuperando para el partido del sábado, que también será complicado”.