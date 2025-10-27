Redacción FOX Deportes
Diego Simeone pasó página y está satisfecho con el rendimiento del Atlético
Simeone señaló que el pasado quedó atrás
Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, mostró su satisfacción por la victoria de su equipo ante el Betis por 0-2 y dijo que se queda con el partido de hoy y que "lo de antes queda atrás, sobre todo con lo hecho en la primera parte".
"Al descanso el equipo estuvo bien, en el segundo tiempo no tuvimos la claridad para hacer el tercero. No encajamos y nos vamos con una victoria importante”, dijo el técnico ‘Colchonero’.
Destacó que "ante el Espanyol y el Mallorca también se hizo una primera parte muy buena" y que "hoy ha sido un primer tiempo importante, con ocasiones de gol”.
Destacó el partido de Giménez y, sobre la lesión de Barrios, apuntó que "tiene una molestia" y que "mañana se verá qué tiene”; y miró hacia adelante para "seguir en esta línea, recuperando para el partido del sábado, que también será complicado”.
