Atlético de Madrid está de regreso en La Liga

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid venció 2-0 a Betis y se colocó a dos puntos de Barcelona en La Liga, volvió a la pelea por los primeros puestos y aunque la distancia con Real Madrid es de ocho unidades, su primer objetivo es el tercer lugar que le pertenece a Villarreal.

¡Gran triunfo en Sevilla! 👏🏼 pic.twitter.com/QkfmmD3ROe — Atlético de Madrid (@Atleti) October 27, 2025

Queda mucha liga y nadie puede dar por vencido al Atlético que como cada temporada peleará hasta que las matemáticas terminen con la ilusión, comenzó sumando dos puntos de los primeros nueve y con algunas dudas, pero va recuperando el terreno perdido.

Giuliano Simeone anotó el 1-0 con un gol de vestidor antes de los cinco minutos y condicionó el partido a favor de los ‘Colchoneros’ que superaron a los locales en el mediocampo con una destacada actuación de Álex Baena quien anotó el 2-0 antes del descanso.

Betis salió revolucionado a la segunda mitad, pero no pudo recortar distancias, los visitantes aguantaron con Jan Oblak bajando la cortina y consiguieron su primera victoria como visitantes en liga para colocarse a un punto de Villarreal y el tercer lugar.