Diego Simeone no acepta la expulsión de Ángel Correa en el derbi ante el Real Madrid

Diego Simeone afirmó que, si se expulsa a un jugador por la acción de Ángel Correa, como ocurrió en el derbi del Atlético de Madrid ante el Real Madrid, "no quedarían jugadores en el campo" y remarcó que el contacto no fue "tan violento" como para que jugador de 1.94 metros cayera "desmayado".

"Puede ser amarilla, pero si expulsas a un jugador por esa situación no quedarían jugadores en el campo. En nuestro caso se está haciendo normal y sería bueno que pudiéramos competir todos de la misma manera", explicó el técnico ‘Colchonero’.

"Un partido lindo, bonito, como todos los que venimos a jugar acá con un rival muy fuerte. Nos sobrepusimos a la lesión de Reinildo, que es importante y dolorosa. Nos repusimos a una expulsión, que se puede interpretar la visión del árbitro que está cerca de Correa, pero también está el VAR y tenemos la posibilidad de ver que el golpe o el contacto no tiene la violencia como para sacar a un jugador de la cancha. No sabemos si llamaron o no. Antonio Rüdiger es grande; Correa, chiquito", añadió Simeone en rueda de prensa.

"Esto es como los penales, hasta qué punto la jugada te dice si el contacto es tan agresivo para que sea penal o no. Son decisiones. Nos tocó una vez más no tener a favor este tipo de jugadas. Necesitamos ayudar para que podamos competir todos de la misma manera. Y el VAR nos permite encima tener la posibilidad de ver la jugada", agregó el técnico del Atlético de Madrid.

"Son jugadas que se pueden resolver mejor. Tenemos el VAR, hay un montón de gente ayudando y esperemos que sea mejor para todos, porque todos necesitamos competir de la mejor manera", continuó Simeone, quien recordó las expulsiones que han sufrido los ‘Colchoneros’ en los tres derbis más recientes ante el Real Madrid.

Simeone sigue pensando "sin ninguna duda" que Jesús Gil Manzano es un árbitro bárbaro. "Una acción del juego no genera ningún cambio de pensamiento", confesó el argentino, que echó en falta que la ayuda del VAR "le hubiera dicho que no fue tan grave". "No sé si hubo conversaron con el VAR. El contacto no fue tan violento para que un jugador de 1.94 metros se caiga desmayado y enseguida es expulsión", agregó.