Diego Simeone felicita al Betis tras la dolorosa derrota

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, reconoció este domingo, tras la derrota en el estadio Benito Villamarín ante el Betis (1-0), la primera en las once jornadas de LaLiga disputadas, que los rivales fueron "justos ganadores".



“Con su gol, con un poco de fortuna -en propia puerta de Giménez a los cuatro minutos-, crecieron en entusiasmo y no pudimos hacer el gol que imaginábamos. No nos asociamos, la preparación del partido por parte del entrenador no fue buena. No le di a los jugadores lo que necesitábamos. El responsable siempre es el entrenador”, relató el técnico del Atlético de Madrid.

Simeone, que destacó que en la primera parte el adversario "fue muy superior", apuntó que “en la segunda parte el partido fue diferente, más de ida y vuelta" y que tuvieron "alguna opción que no se pudo concretar”, y subrayó que el entrenador debe tener una idea que los jugadores sepan representar" y que este domingo no han "representado" lo que le "gusta".

"Tengo claro lo que hay, donde hay que trabajar, tengo claro que el fútbol es trabajo y cuando uno no logra encontrar esa naturalidad en el juego y en el trabajo continuo se sufre", argumentó el argentino, quien también valoró el juego del adversario y dijo que no le "sorprendió".



"El Betis es un equipo que viene creciendo y está mejorando en defensa. En la primera parte, el 1-0 era corto para ellos. No pudimos hacer más", insistió.