Diego Simeone elogió a Julián Álvarez por su gol y desempeño

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, aseguró en la sala de prensa del Tartiere que el gol del triunfo de Julián Álvarez ante el Oviedo le pone contento "por el equipo y por el propio jugador".

"Julián Álvarez es un jugador reconocido mundialmente al que quieren muchos equipos, y lo tenemos nosotros. Estamos muy contentos por él porque el gol es un aliciente para los delanteros", explicó el preparador rojiblanco tras el 0-1 de su equipo.

Gol agónico de Julián Álvarez y Atlético de Madrid recupera el tercer lugar

Simeone comentó que "era importante ganar porque el Villarreal no consiguió hacerlo" y que se pudieron sobreponer en un buen segundo tiempo a "los esfuerzos realizados estas semanas" en otras competiciones como la Champions y la Copa.

"Me pone muy contento el debut de Julio Díaz en Primera. Esto es muy importante también para el filial en general, pueden ayudarnos. Julio jugó con personalidad, fue agresivo y tomó buenas decisiones. Ahora lo tiene que sostener", concluyó el técnico del Atlético de Madrid sobre el debut del canterano Julio Díaz.