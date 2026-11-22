Redacción FOX Deportes

Diego Simeone escribió una nueva página en la historia de La Liga después de convertirse en el entrenador con más victorias en la competición. El ‘Cholo’ alcanzó los 345 triunfos en 567 partidos gracias a la goleada 3-0 de Atlético de Madrid sobre Getafe, una marca con la que superó a Luis Aragonés y confirmó su lugar entre los técnicos más importantes del futbol español.

¡Sólido triunfo en Getafe! ? pic.twitter.com/UoueSlOvZd — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2026

Luis Aragonés dejó una huella histórica con 344 victorias en 757 partidos al frente de ocho clubes: Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Espanyol, Mallorca, Sevilla, Valencia y Oviedo. Sin embargo, Simeone consiguió superar su registro con una particularidad que hace todavía más especial su marca: los 345 triunfos los consiguió dirigiendo únicamente al conjunto rojiblanco.

En su camino hacia el récord, Simeone también dejó atrás las 323 victorias de Miguel Muñoz, las 278 de Ernesto Valverde, las 271 de Manuel Pellegrini, las 259 de Javier Irureta, las 234 de Fernando Daucik, las 208 de Marcelino García Toral, las 205 de Javier Clemente y las 202 de Víctor Fernández. Una lista de entrenadores históricos que refleja la dimensión del registro alcanzado por el argentino.

La historia de Simeone en La Liga comenzó el 7 de enero de 2012, cuando debutó como entrenador del Atlético de Madrid con un empate 0-0 ante Málaga en La Rosaleda. Su primera victoria llegó apenas ocho días después, el 15 de enero, con un 3-0 sobre Villarreal en el Vicente Calderón.