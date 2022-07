Diego Lainez manejaría dos opciones para salir cedido en La Liga

Almería y Rayo Vallecano interesados en Lainez quien no tiene lugar en el Betis

Betis viajó este lunes a Inglaterra para realizar la segunda parte de la pretemporada y lo hizo sin Diego Lainez quien está obligado a buscar equipo para la próxima temporada, el plan del club es renovar al mexicano y cederlo a un conjunto del futbol español para seguir su crecimiento de cerca, Almería y Rayo Vallecano interesados.

Manuel Pellegrini viajó a la isla británica con los futbolistas que forman parte de su plantilla y entre los que no viajaron está Lainez, el técnico no tiene contemplado al extremo de 22 años quien no ha sido capaz de ganarse un puesto con el ‘Ingeniero’ al mando de Betis.

La prensa española menciona que el recién ascendido Almería y Rayo Vallecano tienen interés en la cesión del mexicano quien tendría sobre la mesa una oferta para renovar antes de consumar su préstamo, la directiva quiere que se mantenga en España para estar pendiente de su progresión.

Diego Lainez tiene que jugar si quiere pensar en Qatar 2022, Almería y Rayo son buenas opciones para el extremo, ambos equipos de primera división con una plantilla en la puede abrirse espacio, además en el conjunto rojiblanco contaría con la confianza del técnico ‘Rubi’ quien dirigió al futbolista en la temporada 2019/20.