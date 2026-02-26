Publicación: jueves 26 de febrero de 2026

EFE

Diego Costa: "El Atlético de Madrid me hizo mucho daño"

El delantero brasileño rompe el silencio tras su paso por el futbol español

El exjugador hispano-brasileño Diego Costa, valoró este jueves su trayectoria deportiva y aseguró que el Atlético de Madrid fue el club "más importante" de su vida pero que a la vez le hizo "mucho daño" emocionalmente, según comentó en el canal de Youtube del que fue su compañero de equipo Mario Suárez.

Diego Costa, ya retirado del fútbol profesional, militó por distintos equipos de la liga española; Celta, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano y en dos etapas en el Atlético de Madrid, donde jugó siete temporadas (2010-2014 y 2017-2020) y ganó dos ligas y una Copa del Rey.

Antoine Griezmann llegó a 200 goles con Atlético de Madrid y fue en la Champions League

Griezmann anotó dos goles en la victoria de los 'Colchoneros' sobre Eintracht Frankfurt
Con su primer gol de la noche al 45+1, llegó a 200 anotaciones con la camiseta rojiblanca
Primer jugador en la historia del conjunto 'Colchonero' que marca 200 goles
Un jugador con mucho carácter dentro del campo; "siempre que jugaba un partido siempre quería ganarlo", destacó Costa.

Durante la entrevista repasa su trayectoria deportiva con anécdotas y guarda buenos momentos hacia el actual entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, cuando fichó por el Chelsea en la temporada 2013-2014; "Tú eres el corazón del equipo", dijo el argentino en aquellos momentos, para lograr frenar el fichaje del futbolista de Lagarto (Brasil) por el equipo inglés.

Finalmente fichó por el Chelsea la siguiente temporada y guarda un especial cariño por el que fue su entrenador, Jose Mourinho. "Fue de los mejores entrenadores que he tenido, pero no estaba acostumbrado a perder", afirmó.

Diego Costa fue internacional con la selección española, al conseguir la nacionalidad, en el año 2013 con Vicente del Bosque urante cinco años en los que disputó los partidos del Mundial de Brasil, pero España quedó eliminada en la primera fase.

"Fui con España pero siempre me sentí extranjero. En el vestuario me sentí muy querido gracias a los capitanes y a del Bosque", agradeció Diego Costa.

Además, guarda un buen recuerdo de los jugadores del Real Madrid Sergio Ramos y Pepe con quien compartió terreno de juego. "Eran hombres, pero todo quedaba en el campo; sin embargo con Gerard Piqué y Carles Puyol... me pedían perdón".

12 futbolistas que han defendido a Atlético de Madrid y a Real Madrid

Hugo Sánchez: Atlético de Madrid (1982-1985), 151 partidos y 79 goles | Real Madrid (1985-1992), 282 partidos y 208 porterías en cero.
Bernd Schuster: Real Madrid (1989-1990), 88 partidos y 16 goles | Atlético de Madrid (1990-1993), 112 partidos y 18 goles.
Juan Esnáider: Real Madrid (1991-1993 y 1995-1996), 30 partidos y 2 goles | Atlético de Madrid (1996-1997), 35 partidos y 16 goles.
Santiago Solari: Atlético de Madrid (1998-2000), 61 partidos y 7 goles | Real Madrid (2000-2005), 217 partidos y 22 porterías en cero.
Juanfran: Real Madrid (2003-2005), 11 partidos y 0 goles | Atlético de Madrid (2010-2019), 355 partidos y 6 goles.
José Manuel Jurado: Real Madrid (2005-2006), 3 partidos y 0 goles | Atlético de Madrid (2005-2010), 88 partidos y 10 goles.
José Antonio Reyes: Real Madrid (2006-2007), 38 partidos y 7 goles | Atlético de Madrid (2007-2012), 154 partidos y 14 goles.
Antonio Adán: Real Madrid (2009-2013), 18 partidos y 9 porterías en cero | Atlético de Madrid (2018-2020), 8 partidos y 3 porterías en cero.
Álvaro Morata: Real Madrid (2010-2014 y 2016-2017), 95 partidos y 31 goles | Atlético de Madrid (2018-2020 y 2022-2024), 154 partidos y 58 goles.
Thibaut Courtois: Atlético de Madrid (2011-2014), 154 partidos y 76 porterías en cero | Real Madrid (2018-a la fecha), 295 partidos y 116 porterías en cero.
Marcos Llorente: Real Madrid (2015-2019), 39 partidos y 2 goles | Atlético de Madrid (2019-a la fecha), 258 partidos y 34 goles.
Sergio Reguilón: Real Madrid (2018-2019), 22 partidos y 0 goles | Atlético de Madrid (2022-2023), 12 partidos y 0 goles.

Comentó la situación actual del Atlético de Madrid y confesó que era mejor "el de su época" gracias a la pareja de centrales de aquellos años que formaban Joao Miranda y Diego Godín.

"El 'Cholo' tiene más vidas que un gato y siempre se reinventa", sentenció Diego Costa sobre el futuro del entrenador argentino en el final de la entrevista.

