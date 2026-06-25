Dani Ceballos deja al Real Madrid

Héctor Cantú

Los movimientos en el Real Madrid de cara a la temporada 2026-2027 continúan bajo los ojos de Jose Mourinho.

Ahora, ha sido el delantero Dani Ceballos quien ha anunciado, de manera oficial, su salida del equipo para el ciclo siguiente.

Dani Ceballos, el último superhéroe del Real Madrid

"El Real Madrid y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia", anunció el presidente l club, Florentino Pérez.

Ceballos se va del equipo blanco luego de haber disputado 215 partidos, en los que marcó 7 goles y colaboró con 16 asistecias.

“El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", se lee en el comunicado publicado por el club.