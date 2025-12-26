¡Cuánto 'hate' contra la nueva camiseta del Real Madrid!

Enrique Gómez

Apenas es un rumor, pero la supuesta nueva camiseta del Real Madrid ya ha recibido un rechazo sinigual.

A través de redes sociales se filtró la que sería la nueva indumentaria del equipo más popular de todo el mundo (para la próxima temporada 2026/27), misma que llevará detalles en verde y rosa, sobre su eterno manto blanco.

Y aunque los aficionados ya pedían un jersey que no fuera “aburrido” como los de los últimos años, el exceso de colorido sorprendió a todos, por lo que las críticas y las protestas no se hicieron esperar.

💥 Real Madrid x adidas 💥



🤍 New 26/27 Home Kit! pic.twitter.com/dPm5SsDUON — Opaleak (@opaleak) December 25, 2025

De acuerdo con las imágenes reveladas, la nueva camiseta del Real Madrid llevará verde oscuro (con detalles salpicados) en el cuello y en los puños, pero, además, tendrá un color adicional: rosa para las tres franjas clásicas de Adidas en los hombros. Combinación novedosa, pero no muy bien recibida.

A decir de los aficionados, el rosa arruinó lo que pudo ser una de las mejores camisetas de los últimos años, pues el uso del verde ya hubiera sido histórico para un uniforme local y una novedad bien aceptada.

El Real Madrid es uno de los clubes más conservadores en cuanto a su jersey local, pero parece que se pondrá atrevido para la temporada 2026/27.