Real Madrid, Barcelona y los mensajes de Navidad de los equipos europeos

Oscar Sandoval

La Navidad se celebró en las cuentas sociales de los diferentes clubes europeos, entre los que mandaron un mensaje para felicitar y mandar buenos deseos aparecen Real Madrid, Barcelona y Manchester United.

Real Madrid publicó un mensaje a través de sus cuentas oficiales y con una imagen de los capitanes como lo son Dani Carvajal y Fede Valverde, acompañados de Xabi Alonso y el presidente Florentino Pérez con tres emojis; el primero una estrella, después un balón y termina con un árbol navideño.

Barcelona no se quedó atrás y envió un mensaje más desarrollado por el personal de redes sociales, ya que realizaron un árbol con esferas y en la punta la mascota del club ‘Cat’.

💙 𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱, 𝗰𝘂𝗹𝗲𝗿𝘀! ❤️



😺

🌳🌳

🔵🌳🌳

🌳🌳🔴🌳

🌳🌳🔵🌳🌳

🌳🔴🔵🌳🔴🌳

🌳🌳🌳🔴🌳🌳🌳

🌳🔵🌳🌳🌳🔵🌳🌳

🌳🌳🌳🔴🌳🌳🌳🌳🌳… — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 25, 2025

Manchester United lanzó una imagen con Old Trafford de fondo y un “Merry Christmas for everyone”, esto en vísperas del ‘Boxing Day’ ante Newcastle.