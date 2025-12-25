Manchester United y Newcastle disputan el ‘Boxing Day’

Oscar Sandoval

Una de las fechas más importantes en el calendario de la temporada en la Premier League es ‘Boxing Day’, una jornada que llega tras la Navidad y que siempre cuenta con partidos que llaman la atención, este año solo se disputará un compromiso, pero será vibrante.

Up next: Newcastle on Boxing Day 🥊 pic.twitter.com/jlRr0Y8NS5 — Manchester United (@ManUtd) December 23, 2025

Manchester United que está cerca de la zona europea, no encuentra la regularidad para meterse entre los cuatro mejores equipos de la tabla, está a tres puntos de Liverpool y Chelsea y necesita la victoria para mantener la esperanza de regresar a la Champions League.

Newcastle se ubica por debajo de la media tabla, sin embargo, el United se encuentra a tres puntos de distancia y el duelo de este viernes es vital, con un triunfo se colocaría en posición de pelear por Europa y el resultado podría marcar el rumbo de su temporada.

Los ‘Red Devils’ suman dos triunfos consecutivos por goleada en el ‘Boxing Day’ sobre los ‘Magpies’ que intentarán cortar la racha para volver a la pelea en la parte importante de Premier League.