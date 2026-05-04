¿Cuándo se sabrá si Kylian Mbbappé jugará El Clásico?

Héctor Cantú

Semana difícil la que se avecina para el Real Madrid que tiene frente a sí la obligación de obtener una victoria por demás importante ante el Barcelona en la próxima edición de El Clásico.

A las sensibles bajas de sus jugadores lesionados se unión la de Kylian Mbappé, quien además de su ausencia, está sumido en una crisis luego de haber publicado imágenes donde se le ve paseando en sus vacaciones.

Será hasta este miércoles cuando el cuerpo médico del club le practique algunas pruebas finales con las que se pueda determinar, de manera final, si Kylian podrá, o no, jugar la edición de El Clásico del fin de semana próximo.

La premura aparece, pues en caso de que el Barcelona gane este partido, estará convirtiéndose en campeón oficial de La Liga, a costa de su acérrimo rival, algo que nunca antes en la historia ha pasado.

Al ser cuestionado sobre su ausencia en la concentración del equipo blanco y la decisión de tomar vacaciones en este momento apremiante, el francés simplemente aseguró que no comprendía, en abosluto, las críticas que se ciernen sobre él.