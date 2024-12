¿Cuándo fue la última vez que Barcelona perdió 3 partidos al hilo en casa?

El Barcelona lo está pasando mal en La Liga y su localía cada vez pesa menos. Los culés mantuvieron el invicto en casa durante tres meses, pero eso se terminó.

Los de Hansi Flick han caído en sus últimos tres duelos en el Estadi Olímpic Lluís Companys. De hecho, el Barcelona solo había perdido tres juegos al hilo en casa en 1965 y 1987; es decir, la última vez que sucedió fue hace 37 años.

Ni Xavi Hernández, ni Ronald Koeman, ni Quique Setién habían pasado por este bochorno, con todo y las dificultades que vivieron. Sin embargo, Flick pasará a la historia con este antirrécord.

Primero, el 30 de noviembre, en la Jornada 15 frente a las Palmas. Los ‘Blaugranas’ igualaban a uno hasta el minuto 67, cuando Fábio Silva sacó un disparo de derecha para sellar el triunfo 1-2.

Después, llegó la Jornada 17, el 15 de diciembre, cuando el Leganés asaltó la casa de los catalanes por la mínima, gracias a un cabezazo de Sergio González al minuto 4.

Finalmente, llegó la fecha decisiva ante Atlético de Madrid, en la Jornada 18, que suponía la disputa del liderato. El Barcelona abrió el marcador al 30’, con tanto de Pedri; sin embargo, al 60’ Rodrigo de Paul emparejó los cartones y al 90+6’ Alexander Sørloth selló el triunfo colchonero.

