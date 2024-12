Leganés asaltó Montjuïc y Barcelona suma dos derrotas en La Liga

Leganés sorprendió y derrotó 1-0 a Barcelona que perdió dos partidos como local al mando de Hans Flick por primera vez, el conjunto madrileño se alejó de la zona de descenso con un gol de Sergio González a los cuatro minutos y después sufrió para mantener el resultado.

La defensa azulgrana salió dormida al inicio del duelo y Leganés avisó a los dos minutos con un disparo que Iñaki Peña mandó a córner, en esa misma jugada se levantó Sergio González solo en el área para rematar de cabeza el tiro de esquina y dar el golpe que llegaron a buscar los ‘Pepineros’.

Se volcó el Barça sobre la portería visitante y pasando la media hora vivió sus mejores momentos, Dimitrovic se convirtió en figura ahogando el grito de gol en tres ocasiones, dos disparos a Robert Lewandowski y uno más a Raphinha con ayuda del travesaño.

Lamine Yamal no tuvo un buen partido, estuvo entre algodones físicamente y no pesó, salió de cambio al 75 y los locales no pudieron encontrar un espacio para generar el empate, ahora jugarán por el liderato contra Atlético de Madrid.

Barcelona se mantiene como líder con 38 unidades, mismas que tienen los ‘Colchoneros’ a quien enfrentará en la última jornada antes de finalizar el 2024.