Cristian 'Cuti' Romero fue el héroe del Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

El Atlético de Madrid amarró una agónica e impetuosa victoria por 2-1 sobre el Deportivo Alavés gracias a un frentazo demoledor de Cristian ‘Cuti’ Romero al minuto 87.

El zaguero argentino apareció de la nada en el tramo final para mandar guardar el balón y desatar la locura ‘colchonera’ en Mendizorroza. La anotación de Romero destrabó un cotejo que Alejandro Grimaldo había adelantado al 32' y Lucas Boyé emparejado de penal al 46'.

¡Victoria en Vitoria! ッ ❤️? pic.twitter.com/Aly2QYWZpm — Atlético de Madrid (@Atleti) October 10, 2026

El agónico cabezazo definió un choque donde la insistencia rojiblanca terminó rindiendo sus frutos.

El planteamiento de la escuadra madrileña fue de total iniciativa, acaparando el 69% de la posesión de pelota. El Deportivo Alavés se multiplicó en campo propio para contener los embates, pero la expulsión de Ángel Pérez al minuto 61 terminó por fracturar su estructura.

Con un hombre más en la cancha, el Atlético volcó a todos sus efectivos al frente buscando el callejón de salida. El arquero Antonio Sivera se multiplicó bajo los tres postes para mantener con vida a los suyos hasta el suspiro final.

Con este resultado, el conjunto ‘colchonero’ escala peldaños cruciales en la parte alta de la tabla de posiciones. Para el Alavés, el descalabro resulta desgarrador tras un derroche físico monumental que se quedó sin recompensa en su propio campo.

El triunfo reafirma el temple y la contundencia de los dirigidos por Simeone en escenarios hostiles. Los vitorianos, en cambio, tendrán que ajustar la disciplina para no dejar ir más puntos en el tramo definitivo.