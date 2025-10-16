Creo mi despido fue prematuro: Veljko Paunovic

EFE

Hace apenas unos meses, el serbio Veljko Paunovic era una de las personas favoritas en Oviedo, luego de llevar al ascenso a los llamados 'Carbayones', bastaron 8 jornadas para que le dieran las gracias, luego de que el equipo se colocara en la posición 17 con 6 puntos en 8 partidos jugados, de los cuales ha ganado 2 y ha perdido 6, sin que se haya registrado algún empate.

Días después de su despido, entrevistado por Cadena SER, el también ex técnico de Chivas y Tigres, aceptó que quedar fuera tan rápido le dolió y lo sorprendió, pues esperaba que le dieran un poco más de tiempo para poder desarrollar su proyecto en La Liga.

"Desde luego que nunca diría que un entrenador está bien destituido. Con solo ocho partidos, creo que es muy pronto para cerrar ningún proyecto".

Y agregó: "Quiero que ganen cada partido, esté quién esté. Tengo que estar como me toca estar. Un poco sorprendido, digiriendo la situación, un poco dolido... Soy profesional y entiendo que estas cosas pasan, pero por encima de todo, el sentimiento que prevalece en mí es el agradecimiento, hacia los jugadores, la afición".

Además, Paunovic se dijo agradecido con la afición del Oviedo, que siempre lo apoyó, desde que se fraguaba el ascenso: "Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el 'oviedismo' y las palabras de cariño que he recibido estos días, ha sido brutal. No reprocho a nadie nada, entiendo que es futbol y que estas cosas pasan, pero como alguien que ha invertido tanto en todo lo que hemos hecho, me duele".