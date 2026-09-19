¿Cómo llegan Atlético y Real Madrid al derbi de La Liga?

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el primer derbi de la temporada en La Liga, un duelo al que los dos equipos llegan en buen momento y con diferencias mínimas después de seis jornadas.

Nuestros convocados para el derbi de mañana ?⚪ pic.twitter.com/Czx3T3jDyu — Atlético de Madrid (@Atleti) September 19, 2026

La localía estará a favor del conjunto ‘Colchonero’, que registra 13 puntos, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. En seis partidos suma 14 goles a favor y seis en contra para ubicarse en la cuarta posición de la tabla.

El equipo blanco acudirá a la cita en el Metropolitano con 15 puntos, después de cinco triunfos y una derrota, con 17 goles a favor y seis en contra. Real Madrid persigue al Barcelona y necesita las tres unidades para mantenerse cerca del líder de la competencia.

Los dos llegan al derbi con dos triunfos consecutivos y sus figuras en buen momento. Kylian Mbappé suma tres goles en los últimos dos partidos de liga, mientras que Jonathan David registra dos tantos en 98 minutos y el duelo de goleadores podría definir el compromiso.

Todo está listo para un derbi que podría marcar diferencias importantes en la pelea por los primeros lugares. Una derrota podría dejar a cualquiera de los dos equipos a más de seis puntos de Barcelona.