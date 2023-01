César Montes ya estaba listo para jugar en Europa: "no necesito más adaptación"

Cuando sabes lo que debes hacer en la cancha, no necesitas adaptación y para muestra, César Montes.

El defensa mexicano lleva apenas unos días en Europa y de inmediato jugó su primer partido con el Espanyol, uno muy importante púes significó el progreso del equipo en la Copa del Rey.

“La adaptación, bien. La verdad ha sido sencilla, fácil, gracias a mis compañeros que me recibieron muy bien en el grupo. La afición a través de redes sociales me hace llegar su cariño. No hace falta más adaptación”, dijo el zaguero de 25 años en palabras para el club al final del partido por los 32vos de final ante el Celta de Vigo, donde el equipo catalán se impuso 3-1 con dos goles en tiempo extra.

Espanyol avanza en la Copa del Rey en el debut de César Montes

“Logramos el resultado para nuestro equipo, para nuestra afición. Sobre todo de qué manera se logró el resultado, peleando cada balón, con intensidad”, agregó el futbolista sonorense, quien vio todos los minutos de este encuentro, el primero que juega de manera oficial como futbolista ‘europeo’.

Después de su primer partido en Copa, el defensa espera poder debutar en La Liga y conseguir otro buen resultado ante el Girona el sábado 7 de enero, pues hay que recordar que solo un punto separa al equipo ‘periquito’ de los últimos tres lugares del torneo, es decir, los temidos puestos de descenso.

Desde mediados del año pasado, Montes estuvo buscando con gran afán su salida a Europa y después de ver la manera en que debutó con el Espanyol, está claro que el mexicano ya estaba listo para dar el salto.