Carlos Espí, el nuevo refuerzo del Real Madrid

EFE

Carlos Espí, hasta ahora en la filas del Levante de Valencia, ha fichado por el Real Madrid para las cinco próximas temporadas, informa el club blanco.



"El Real Madrid CF y el Levante UD han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031", señala el Real Madrid en su web.

Con 21 años, Carlos Espí, internacional sub-19 y sub-20, ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga.



El Levante también ha confirmado el traspaso y afirma que "la operación supone la mayor venta de un futbolista formado en la Cantera Granota en la historia del club y confirma la extraordinaria proyección del delantero valenciano".



Carlos Espí recaló en la entidad levantinista en el verano de 2022 como juvenil de segundo año para reforzar al Juvenil A de División de Honor.

Así se veía el Real Madrid vestido de verde hace más de 10 años

El Levante recuerda que "desde su llegada, Espí se convirtió en una pieza fundamental del equipo, contribuyendo de forma decisiva a una temporada histórica que culminó con la conquista del campeonato liguero".



El 18 de febrero de 2024 debutó con el primer equipo del Levante en el encuentro disputado ante el Racing de Ferrol en el Estadio de A Malata.



Durante la siguiente temporada, el delantero fue uno de los protagonistas del ascenso del Levante a LaLiga EA Sports. Participó en 36 encuentros de LaLiga Hypermotion y anotó seis goles.



Fue distinguido como mejor jugador del mes de marzo y, al término de la temporada, recibió también el premio al mejor jugador sub-23 de LaLiga EA Sports.



En su primera campaña en Primera disputó 25 partidos de Liga, marcó 11 goles y se convirtió en el máximo goleador del Levante.

Carlos Espí se despide como 'granota' con 66 partidos disputados con el primer equipo y 20 goles anotados.



"Desde el Levante UD queremos darte las gracias por cada esfuerzo, por tu compromiso y por la ilusión con la que has defendido este escudo desde el primer día. Nos sentimos muy orgullosos de haberte acompañado en tu crecimiento y de verte cumplir un nuevo reto profesional. Esta siempre será tu casa. La familia granota te desea toda la suerte y los mayores éxitos en esta nueva etapa", ahgregas el club valenciano.