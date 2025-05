Carlo Ancelotti: "Se acaba un periodo muy bonito en el Real Madrid"

Héctor Cantú

Carlo Ancelotti ha comenzado la cuenta regresiva para dejar al Real Madrid, un sueño cumplido por segunda ocasión en su vida, pero que ha alcanzado su fecha de expiración.

Previo al duelo ante el Mallorca, donde el Real Madrid jugará con 10 bajas de su plantilla titular, el técnico italiano ha hecho un balance de lo que ha sido, hasta este momento, su aventura merengue.

“En el fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y terminan. Cuando llegué ya sabía que se iba a acabar un día. Se acabó un periodo muy bonito. Yo lo he pasado muy bien, como todos, pero, como todo en la vida, se acaba. Lo he pasado muy bien aquí, quiero terminar bien y el día 26 hablaré del otro desafío, que es algo muy importante. Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tenerlo. Es un club que tengo en el corazón”, detalló en conferencia de prensa.

Aunque Ancelotti no pudo despedirse con títulos, el estratega aseguró que algunas cosas no salieron bien, pero que el balance, en lo general es por demás positivo.

“Si el día que llegué aquí me dicen que iba a ganar 11 títulos en cuatro años -otros cuatro en los dos de su primera etapa- lo firmaría con sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero en la evaluación general de este periodo ha sido inolvidable “, agregó.

Carlo Ancelotti terminará su ciclo con el Real Madrid el próximo 25 de mayo y un día después iniciará, oficialmente, su ciclo con la selección brasileña.