Carlo Ancelotti no aclara la incertidumbre sobre el futuro de Marcelo en Real Madrid

La situación de Marcelo, quien acaba contrato con el Real Madrid el 30 de junio tras más de 15 años en el club, no fue abordada por Carlo Ancelotti, quien sí dejó elogios a Rodrygo Goes, a quien puso como ejemplo para aprovechar los minutos y marcar "la diferencia".

Todo apunta a que el final de la etapa de Marcelo en el Real Madrid se acerca. El capitán, a sus 34 años, desea seguir un año más, pero aún no ha recibido una propuesta del club y su técnico no respondió con claridad cuando fue preguntado por la situación.

"Con el club todavía no hemos hablado de lo que va a ser la próxima temporada. Tenemos un reto muy importante que es la final de la Champions League y después de ella hablaremos de todos, también de la situación de Marcelo", afirmó Ancelotti.

Pero, fue más directo cuando eligió a los jugadores que más le han sorprendido en su regreso al Real Madrid, y al poner como ejemplo a seguir a Rodrygo, en un jugador que no tiene continuidad en titularidades, aunque aprovecha sus ocasiones. "Es un ejemplo. No ha jugado muchos minutos, pero han sido de calidad y han marcado la diferencia", confesó el técnico.

"No estoy decepcionado con ninguno porque cada jugador ha hecho su trabajo bien, con seriedad y profesionalidad. Me han sorprendido los que conocía menos, Fede Valverde, Rodrygo y Eduardo Camavinga. No me ha sorprendido Vinícius porque tiene un talento que ya había mostrado, ha estado más fino en la finalización", valoró Ancelotti.