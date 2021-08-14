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Carlo Ancelotti habló de Eden Hazard y cerró la puerta del Real Madrid a Cristiano Ronaldo
Publicado el
Por EFE
El técnico señaló que "Hazard no tiene miedo de ir al choque"
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