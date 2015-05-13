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Carlo Ancelotti, el técnico con mayor porcentaje de victorias en el Real Madrid

Publicado el

Por Oscar Sandoval

'Carletto' registra un 78.71% de victorias en 119 partidos


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