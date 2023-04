Carlo Ancelotti cambió de opinión sobre Real Madrid y le abrió las puertas a Brasil

El técnico italiano Carlo Ancelotti se retractó de sus palabras y reculó en que el fin de su carrera se produzca en Real Madrid, con el que mostró su deseo de cumplir el año de contrato restante, aunque le abrió la puerta a la Selección Brasileña confesando que "le encanta" el interés y que le hace "ilusión" el proyecto.

"Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me da mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir", manifestó Ancelotti este sábado en rueda de prensa.

Incluso ‘Carletto’ reconoció que está abierto a sentarse con el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, Ednaldo Rodrigues, en un próximo viaje que realizará a Madrid. "No conozco al presidente de la federación brasileña, si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo", dijo.

Pese a que el técnico italiano anunció hace meses que cuando se acabase su segunda etapa en Real Madrid se produciría el final de su carrera, los acontecimientos le han hecho cambiar de opinión. "No, vamos a ver", respondió cuando fue preguntado si mantenía lo dicho.