Barcelona será respetuoso si gana La Liga ante Espanyol

Redacción FOX Deportes

Hans Flick, no considera "una buena idea" pensar en "celebraciones" antes de lograr el título de La Liga, recordando que Barcelona primero tiene que "ganar al Espanyol" en el RCDE Stadium para poder festejar el campeonato.

🎙️ Hansi Flick: "No creo que sea buena idea pensar en celebraciones antes del partido. Primero tenemos que luchar contra el Espanyol por los tres puntos". pic.twitter.com/Quwa0ktbBZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 14, 2025

"Primero hay que respetar al rival y pelear por los tres puntos", apuntó en rueda de prensa Flick quien destacó que el conjunto blanquiazul "ha hecho muy buen trabajo durante la segunda parte de la temporada" y tiene "un estilo claro de cómo le gusta jugar".

El técnico germano ha reconocido haber visto por televisión, cómo acabó el derbi de hace dos temporadas, cuando aficionados pericos saltaron al terreno de juego para impedir que el equipo azulgrana festejara el título tras ganar 2-4.

El último entrenamiento antes del derbi pic.twitter.com/vqZN5tODuY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 14, 2025

"Vi lo que sucedió y para mí es una cuestión de respeto, pero no es una buena idea pensar en eso antes del partido. Primero lucharemos con el Espanyol y, si ganamos, luego haremos lo correcto", ha dicho cuando se le ha preguntado si, en caso de conquistar el título, prefería celebrarlo únicamente dentro del vestuario.

También "por respeto al club, a los rivales y a la competición", Flick considera que no es el momento de hablar de su renovación, aunque ha dejado entrever que esta está encaminada: "Tuve una cena con el presidente y nos lo pasamos muy bien, pero la conversación no fue más allá. No hay nada hecho todavía".