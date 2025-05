El Barcelona quiere amarrar a Hansi Flick por unas temporadas más

EFE

La renovación por una temporada de Hansi Flick como técnico del Barcelona hasta junio de 2027 está muy próxima, mientras que el club catalán está a la espera de la respuesta por la oferta de renovación realizada al meta Wojciech Szczęsny por dos cursos más.



Flick tiene contrato con el club azulgrana hasta junio de 2026, pero la idea del club es ofrecerle un contrato de más larga duración.

Sin embargo, el técnico alemán es de los que nunca firman contratos de larga duración y todo apunta a que el próximo será una extensión del actual por una temporada más, es decir, hasta junio de 2027.



En la previa de la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, a finales de abril, Flick aseguró que "no era el momento indicado" para hablar sobre su renovación. "Ahora no nos centramos en lo que pasará en el futuro", dijo.



Tras la victoria en el clásico de este domingo ante el Real Madrid, que acerca al Barça al título liguero, su representante, Pini Zahavi, en unas declaraciones a 'El Chiringuito' admitió que Hansi (Flick) se quedará en el Barça: "¿Por cuánto tiempo? Lo veremos en unos días, todo irá bien".

Todo apunta a que el anuncio no se realizará hasta que se cierre el campeonato, en una temporada en la que el Barça de Flick tiene muy cerca la Liga, ya ha conquistado la Copa y la Supercopa de España y habrá alcanzado las semifinales de la Champions.



Un caso diferente es el del meta Wojciech 'Tek' Szczesny. Al polaco, con 35 años recién cumplidos, el Barcelona lo recuperó de su retiro en Marbella, donde se había instalado con su familia y se dedicaba a perfeccionar sus fundamentos del golf tras cerrar su paso por el fútbol profesional en el Juventus de Turín.



Volvió al fútbol en octubre pasado después de escuchar una llamada del Barça por la lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen. Firmó hasta finales de temporada y empezó como suplente de Iñaki Peña.



Sin embargo, Peña generaba dudas en Flick y el alemán le dio la titularidad al polaco. En total ha defendido la portería del Barça en 29 partidos, con 36 goles encajadas y trece porterías a cero.



En unas declaraciones a Canal+ Sport Polonia, Szczęsny ha desvelado que tiene una oferta para extender su contrato con el Barça por dos temporada más, pero no lo tiene claro.



"Tengo que decidir junto con mi familia qué es lo mejor para nosotros. En casa, la mayoría de las decisiones las toma mi esposa. No me avergüenza en absoluto. Las decisiones relacionadas con el fútbol normalmente las tomaba yo, pero esta es una situación un poco fuera de lo habitual", ha dicho el meta.



Szczesny ha explicado que llegaron al Barcelona con la idea de estar aquí un año "para cumplir un sueño y luego volver al golf".



"Decidiré en las próximas semanas, ya que también hay cuestiones logísticas sobre el colegio y una posible mudanza", ha comentado el meta.



Szczesny y Marina Luczenko se casaron en 2016. Tienen dos hijos: Liam (2018) y Noelia (2024).