Barcelona se quedó sin su último amistoso de pretemporada en Inglaterra

Oscar Sandoval

Barcelona tenía programado un partido amistoso ante Preston North End para este 3 de agosto, pero el encuentro fue cancelado y la plantilla permanecerá un día más en Inglaterra antes de regresar a la ciudad condal para intensificar la preparación de cara a su gira por Italia.

Sexto día de stage ✅



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Los imprevistos antes de los partidos suelen ocurrir y más cuando se trata de la pretemporada. Preston North End que no tiene una plantilla amplia y no cuenta con varios futbolistas del primer equipo, informó de esta situación al conjunto azulgrana que prefirió cancelar el compromiso.

El diario Sport señala que el cuadro inglés propuso "disputar el partido con el equipo Sub-21", una alternativa que Barcelona rechazó. Según el medio español, la dirección deportiva y el cuerpo técnico decidieron "realizar un entrenamiento con normalidad" para cerrar su estancia en Inglaterra.

Activando el cuerpo. Nos espera un duro día de entrenamiento 🏋️‍♂️⚽️ pic.twitter.com/5XNpDJ1ckh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 2, 2026

El siguiente compromiso del conjunto catalán será el 8 de agosto, cuando enfrente a Udinese y Nottingham Forest en un triangular. El campeón del futbol español disputará 45 minutos ante cada rival en la primera edición de la Friuli Venezia Cup.

Barcelona pondrá fin a la pretemporada el 19 de agosto con el tradicional Trofeo Joan Gamper, en el que recibirá a Al Ahly de Egipto para presentar a la plantilla que afrontará la temporada 2026/27.