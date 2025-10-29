Barcelona recuperó a Robert Lewandowski que volvería ante Elche

Oscar Sandoval

Robert Lewandowski regresó este miércoles a los entrenamientos al parejo de sus compañeros y trabajará para recibir el alta médica en los próximos días, el objetivo del polaco sería estar disponible para el duelo de liga del próximo domingo ante Elche.

Barcelona va recuperando efectivos luego de presentarse en El Clásico plagado de bajas, en la práctica se pudo observar al delantero intentando tomar ritmo y recuperar sensaciones junto a Dani Olmo quien mantiene la esperanza de ser convocado luego de recuperarse de una lesión muscular en la pierna izquierda.

Lewandowski quien se perdió los últimos tres compromisos del conjunto azulgrana, el más doloroso contra Real Madrid en el que Hans Flick tuvo que improvisar con Marcus Rashford como ‘9’, aumentará la carga física en los próximos días para comprobar que está listo.

La plantilla de Barcelona trabajará sin descanso a partir de hoy y terminará la preparación el próximo sábado, entrenamientos que le servirán al atacante de 37 años para ponerse en forma y recibir el alta.