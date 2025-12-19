Barcelona presume de corazón y visita a niños internados en hospitales

Redacción FOX Deportes

Los futbolistas de Barcelona visitaron este viernes los principales hospitales de la comunidad catalana, en una acción solidaria que organizó la fundación del club y que permite a los internados recibir el cariño de sus ídolos.

Los jugadores reparten regalos y sonrisas en su tradicional visita a los hospitales 💙❤️ @FundacioFCB pic.twitter.com/JgUL2HaOdP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 19, 2025

En total, los jugadores del conjunto azulgrana se han repartido para visitar siete hospitales (San Joan de Déu, Vall d´Hebron, Germans Trias i Pujol, Hospital de Barcelona, Sant Pau, Parc Taulí y Hospital de Terrassa); dos centros de alojamiento para familias de fuera de Barcelona o de Cataluña que tienen niños y niñas en tratamiento oncológico prolongado (Casa Xuqlis, Casa Ronald McDonald); y, por primera vez, un centro de neurorehabilitación pediátrica (Institut Guttmann).

Solo faltaron Ronald Araujo, apartado de la dinámica del primer equipo hace varias semanas por un tema de salud mental y Raphinha por motivos personales.

La sorpresa y la felicidad de los niños al ver aparecer en sus habitaciones a Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski, Cubarsí y compañía ha supuesto un momento único. Los futbolistas azulgranas han entregado a los niños diversos obsequios y se han hecho fotos con ellos, creando momentos de gran complicidad.