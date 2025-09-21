Barcelona lució y goleó a Getafe para presionar por La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 3-0 a Getafe en otra noche en la que Ferran Torres aprovechó la debilidad de los visitantes para marcar dos goles en 20 minutos y encaminar el triunfo del conjunto azulgrana que comienza a presionar a Real Madrid por el liderato de La Liga. ¡VICTORIA CULER! 💙❤️ pic.twitter.com/MEzhIjUEev — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 21, 2025

Cinco partidos sin perder no son suficientes para el Barça que dejó dos puntos ante Rayo Vallecano que en este momento le faltan para compartir la cima con los ‘Merengues’, el rival está cerca y deberá seguir ganando porque El Clásico se va acercando.

El conjunto azulgrana pasó por encima del rival más rocoso del futbol español con base a buen futbol, arrolló a los ‘Azulones’ y Ferran abrió el marcador luego de una jugada con el sello del equipo de Hans Flick que terminó con un taconazo de Dani Olmo en el área y disparo del ‘Tiburón’ a las redes a los 15 minutos.

Ferrán Torres y su fantástica noche con el Barcelona

Los locales mantuvieron el pie en el acelerador y el 2-0 llegó al 34 al salir a velocidad luego de defender un córner y un pase de Raphinha quien dejó al delantero mano a mano para abrir la brecha.

Barcelona que comienza a recuperar su versión de campeón redondeó el partido en la segunda mitad con un tanto de Olmo que selló un resultado engañoso porque la goleada pudo ser mayor.