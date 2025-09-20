Redacción FOX Deportes
Barcelona jugará un partido más sin Lamine Yamal
Hans Flick confirmó que el '10' azulgrana "necesita más tiempo" para recuperarse
Hans Flick aseguró que el proceso de recuperación de Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, va "día a día" y que "necesita más tiempo" para reaparecer con Barcelona. El atacante que se perdió los últimos partidos contra Valencia y Newcastle, tampoco jugará el duelo de este domingo ante Getafe en el Estadio Johan Cruyff.
"Hay que ir día a día con Lamine. Con Balde su caso está mejor y esperamos poder verlo pronto de nuevo. Lamine necesita más tiempo", desveló Flick en conferencia de prensa.
El preparador alemán tampoco podrá contar este domingo con Pablo Páez Gavira 'Gavi', de quien ha dicho que en "los próximo días" se decidirá si pasa por el quirófano o sigue con el tratamiento conservador de las molestias que arrastra en la rodilla derecha.
Flick también reveló que Pau Cubarsí, que este sábado no entrenó por unas molestias en la rodilla izquierda, es duda para medirse al conjunto madrileño.
