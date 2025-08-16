Barcelona lució en su debut en La Liga ante Mallorca

Oscar Sandoval

Barcelona venció 3-0 a Mallorca al que nada le salió bien en su estreno en La Liga, los locales recibieron el primer gol de la temporada a los siete minutos y al 39 se quedaron con nueve jugadores. El campeón lució por primera vez, a pesar de que el marcador se quedó corto.

Nueva temporada, mismos resultados para Barcelona que no pierde en la liga española desde diciembre de 2024, la ilusión en el equipo de Hans Flick no se apagó y de la mano de Lamine Yamal comenzaron a caer los triunfos del nuevo curso.

Mallorca vivió una primera parte de pesadilla, se puso en desventaja a los siete minutos tras una distracción de Mateu Morey quien perdió la marca de Raphinha dentro del área y el brasileño remató de cabeza un centro cruzado del nuevo ‘10’ azulgrana que se dio gusto por la banda derecha.

El conjunto azulgrana le pasó por encima a los locales que fueron tragedia tras tragedia hasta el descanso luego de recibir el 2-0 al 23 y quedarse con nueve futbolistas después de las expulsiones de Manu Morlanes al 33 y Vedat Muriqi al 39.

Barcelona jugó en campo rival en la segunda mitad, insistió sobre la portería de Leo Román y se adueñó del partido, cuando parecía que el marcador no se movería llegó Lamine Yamal para conseguir el 3-0 al 90+4 y hacerle justicia al futbol del campeón que comenzó la defensa del título.