Barcelona intentaría negociar una nueva cesión de Marcus Rashford

Oscar Sandoval

Barcelona no ejecutará la opción de compra que tenía sobre Marcus Rashford a pesar de su buena temporada, el inglés será el perjudicado por el fichaje de Anthony Gordon y estaría en el mercado porque en Manchester United aparentemente no tiene sitio.

16 jugadores actuales, tres seleccionadores y un buen puñado de futbolistas con pasado culer se citan en el Mundial más grande de la historia 👇https://t.co/GG9IzFWVMl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 10, 2026

Rashford llegó al conjunto azulgrana en calidad de cedido desde el United con una opción de compra, rindió y se hizo un hueco en el esquema de Hans Flick, no fue titular indiscutible, pero sus 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos lo convirtieron en un jugador importante a lo largo de la campaña.

Barcelona tiene hasta el 15 de junio para pagar 30 millones de euros si quiere mantener al futbolista quien sorprendió al eliminar la cuenta del equipo español en su perfil en redes sociales, a pesar de tener contrato hasta el último día de este mes.

Mundo Deportivo asegura que el club catalán “no tiene la intención” de hacer efectiva la opción de compra porque ese dinero preferiría invertirlo en Julián Alvarez, sin embargo, apunta que “el Barça podría plantearse la continuidad del delantero inglés” ofreciendo al United una nueva cesión.