Barcelona, con 'carro completo' para reaparecer en el Camp Nou

EFE

El Barcelona ha completado este jueves la primera sesión de la semana con todos los jugadores internacionales, que se han reincorporado a la disciplina del primer equipo después de finalizar los compromisos con sus respectivas selecciones.



De esta manera, el técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick, ha empezado a preparar con todos los jugadores disponibles del primer equipo el partido del próximo sábado en el Spotify Camp Nou frente al Athletic Club. Con ganas de jugar en el Spotify Camp Nou 🔜🏟️ pic.twitter.com/Q0M1j74ENv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2025

El preparador de Heidelberg sigue sin poder contar con los lesionados Marc-André ter Stegen, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedro González 'Pedri'.



El técnico confía en recuperar para el duelo contra el conjunto vasco al delantero Raphael Dias 'Raphinha', al portero Joan García y al centrocampista Marc Casadó, que afrontan el último tramo de recuperación de sus respectivas lesiones.



Una de las dudas con vistas al duelo del sábado es Lamine Yamal, que sigue con su proceso de recuperación del tratamiento en el pubis que le impidió jugar los dos partidos de clasificación al Mundial 2026 que España jugó contra Georgia y Turquía.

El entrenamiento ha contado con la participación de los futbolistas del Barça Atlètic Kochen, Dro, Jofre, Toni Fernández, Dani Rodríguez, Tommy y Guillem Víctor.



El Barça realizará este viernes, a las 11:00 horas, el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de medirse al Athletic Club. Después de la sesión, a las 13:00 horas, Flick comparecerá en rueda de prensa.