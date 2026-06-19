Atlético de Madrid trabaja en el fichaje de Alejandro Grimaldo

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid tiene prioridades en el mercado de transferencias y una de ellas es encontrar un lateral izquierdo que se adapte a la idea de Diego Simeone, sobre la mesa aparecieron varias opciones, pero la directiva estaría cerca de cerrar el fichaje de Alejandro Grimaldo.

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Los objetivos de Atlético y Grimaldo podrían entre lazarse debido al interés del futbolista quien quiere volver al futbol español después de su aventura por Benfica y Leverkusen y el club busca un defensor de ida y vuelta para fortalecer el cuadro bajo, una operación casi mandada a hacer.

Fabrizio Romano reveló que el acuerdo entre el equipo español y el futbolista “está prácticamente cerrado”, ya que “Grimaldo ha dado el visto bueno al proyecto del Atleti”.

Quedaría pendiente la negociación entre clubes, pero Leverkusen tendrá que ser accesible y aceptar una oferta a la baja por un jugador que entra en el último año de contrato, mientras que los ‘Colchoneros’ ofrecerían poco más de 10 millones de euros poner punto final a la transferencia.