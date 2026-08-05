Oscar Sandoval
Atlético de Madrid prepara una operación a tres bandas
El club busca cerrar dos salidas para avanzar en el fichaje de Cristian Romero
Atlético de Madrid reforzó el mediocampo, pero la directiva continúa moviendo piezas en el mercado de fichajes. El club necesita generar ingresos para seguir incorporando futbolistas y en un mismo movimiento podría facilitar las salidas necesarias para concretar el fichaje de Cristian Romero.
Nahuel Molina y Matteo Ruggeri tienen los días contados como jugadores del conjunto rojiblanco. Sus destinos estarían en Italia e Inglaterra, respectivamente, en dos operaciones que dejarían alrededor de 40 millones de euros y liberarían espacio en la masa salarial.
El diario Marca da por hecha la salida de ambos futbolistas quienes no volaron a Corea y asegura que el conjunto 'Colchonero' irá "con todo por el 'Cuti' Romero", un defensor que lleva varios años en el radar de Diego Simeone. Además, el medio afirma que el club "prepara su primera oferta a Tottenham, de alrededor de 30 millones".
Según la misma publicación, el conjunto londinense aspira a recibir al menos 40 millones de euros por el defensor argentino y Atlético de Madrid confía en alcanzar esa cifra con las ventas de Molina y Ruggeri. Un movimiento redondo para la directiva del Atlético.
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