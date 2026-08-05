Atlético de Madrid prepara una operación a tres bandas

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid reforzó el mediocampo, pero la directiva continúa moviendo piezas en el mercado de fichajes. El club necesita generar ingresos para seguir incorporando futbolistas y en un mismo movimiento podría facilitar las salidas necesarias para concretar el fichaje de Cristian Romero.

📋 Los citados para la concentración en Seúl. pic.twitter.com/YSvfwmgpxA — Atlético de Madrid (@Atleti) August 5, 2026

Nahuel Molina y Matteo Ruggeri tienen los días contados como jugadores del conjunto rojiblanco. Sus destinos estarían en Italia e Inglaterra, respectivamente, en dos operaciones que dejarían alrededor de 40 millones de euros y liberarían espacio en la masa salarial.

El diario Marca da por hecha la salida de ambos futbolistas quienes no volaron a Corea y asegura que el conjunto 'Colchonero' irá "con todo por el 'Cuti' Romero", un defensor que lleva varios años en el radar de Diego Simeone. Además, el medio afirma que el club "prepara su primera oferta a Tottenham, de alrededor de 30 millones".

Según la misma publicación, el conjunto londinense aspira a recibir al menos 40 millones de euros por el defensor argentino y Atlético de Madrid confía en alcanzar esa cifra con las ventas de Molina y Ruggeri. Un movimiento redondo para la directiva del Atlético.