Atlético de Madrid pagó caro los errores ante Manchester United

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid disputó su primer partido de pretemporada con público en las gradas y dejó buenas sensaciones. Aunque cayó ante Manchester United, mostró un rendimiento aceptable frente a un rival con mayor recorrido rumbo a la temporada 2026/27.

Concluye el encuentro. pic.twitter.com/YZtP3NrczU — Atlético de Madrid (@Atleti) August 1, 2026

Con Obed Vargas como titular, el conjunto rojiblanco comenzó el duelo dominando a los ingleses y a los 10 minutos abrió el marcador con un tanto de Arnau Ortíz quien está aprovechando la pretemporada para ganarse a Diego Simeone con base de goles.

El canterano marcó por segundo partido consecutivo y fue el futbolista más peligroso del cuadro español, que se fue al descanso con ventaja gracias también a las tres intervenciones de Jan Oblak, decisivo para evitar el empate de los ‘Red Devils’.

¡Y Arnau sigue conjugando el verbo marcar! 🤩 pic.twitter.com/6nDqHYTgFy — Atlético de Madrid (@Atleti) August 1, 2026

Dos desatenciones, una de Jorge Castillo y otra de Rodrigo Mendoza, provocaron la remontada del United que marcó el 1-1 a los 53 minutos de tiempo corrido tras un penal ejecutado por Bryan Mbeumo quien anotó su segundo de la tarde al 74.

Atlético de Madrid estrelló dos disparos en el poste y generó ocasiones para igualar el marcador, pero no tuvo contundencia y no pudo evitar la derrota 2-1 en Estocolmo.