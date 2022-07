Atlético de Madrid le cierra la puerta a Cristiano Ronaldo y él se ríe

Las opciones siguen agotándose para Cristiano Ronaldo, el portugués había sido relacionado con un posible traspaso al Atlético de Madrid, pero le han cerrado la puerta.

En la presentación de Nahuel Molina, el presidente ‘Colchonero’, Enrique Cerezo, aseguró:

“Con esta incorporación, nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos”.

El comentario hace alusión a los rumores que ponían al delantero en la órbita de los ‘Rojiblancos’, luego de que se perdiera la pretemporada con el Manchester United.

La afición del Atlético de Madrid expresó su descontento con la información, pues La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid publicó un comunicado en el que exponía que:

“Representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieren defender nuestros valores”.

Posteriormente, en un encuentro amistoso ante el Numancia, los aficionados mostraron pancartas en las que se leía: CR7 not welcome.

Las imágenes se hicieron virales y retomadas por diversas cuentas, pero en una de ellas CR7 se dio a la tarea de comentar con emojis de risa.

La tensión entre el delantero y los ‘Colchoneros’ ha ido en aumento. Primero, cuando el ‘Comandante’ jugaba con el Real Madrid; después, tras su paso por la Juventus, equipo con el que fue pieza clave para eliminar a los ‘Rojiblancos’ de la Champions League, y finalmente, porque el cuadro de Diego Simeone dejó fuera a los 'Red Devils' también de la justa continental.

Atlético de Madrid y Manchester United se medirán en un duelo amistoso este 30 de julio, en Old Trafford. Cristiano no estará presente en el encuentro, pues a pesar de estar en la ciudad, no ha tenido actividad con el grupo.