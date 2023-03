Atlético blinda el tercer lugar de La Liga; Valencia camina al filo de la zona de descenso

Atlético de Madrid no tiene a su alcance el título de La Liga y debe ir poniendo objetivos sobre el camino, sin el torneo liguero y sin Champions League, su meta es clasificar al torneo continental de la próxima temporada y va en el camino correcto, venció a Valencia que está en problemas y suma 10 partidos sin perder.

Valencia tendrá muy complicado terminar la temporada con un lugar en la primera división, la presión causa efecto en un equipo que apuesta a defenderse y termina haciéndolo mal, no hay quien sostenga futbolísticamente al conjunto ‘Che’ volverá a la zona roja si Getafe derrota a Sevilla y tendrá que comenzar a rezar.

Antoine Griezmann marcó el 1-0 después de 23 minutos de dominio total de los ‘Colchoneros’ el gol del francés solo confirmó lo que sucedía en el terreno de juego, los visitantes se fueron anímicamente del partido con el 2-0 de Yannick Carrasco Ferreira a los cuatro minutos de la segunda mitad.

Valencia no puso resistencia y Thomas Lemar también se sumó a la fiesta con el 3-0 en el minuto 67, los ‘Colchoneros’ no se exigieron más y los valencianos lo intentaron, pero sin futbol y sin ideas no pudieron levantar un partido del que desaparecieron desde el inicio.