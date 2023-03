Los 5 momentos que marcaron el sorteo de cuartos de final de la Champions League

Manchester City y Bayern Munich protagonizarán una auténtica final adelantada pues, aunque ya se han enfrentado en fase de grupos, nunca se han visto las caras en fase de eliminación directa. Además, Pep Guardiola se medirá a los ‘Bávaros’ por primera vez desde que dejó al equipo.

Los que sí se conocen son Inter y Benfica. La primera vez que se midieron fue en la final de la Copa de Europa en 1965, con triunfo para los ‘Nerazzurri’ (1-0). 39 años después volvieron a quedar emparejados, en octavos de final de la UEFA Cup y los italianos volvieron a imponerse (0-0 y 4-3).

El Real Madrid también tiene frente a sí a un viejo conocido, el Chelsea, cuadro al que eliminó en esta misma instancia el año pasado. Y aunque para muchos los españoles tienen ventaja, las estadísticas colocan a los ‘Blues’ como el cuadro con el porcentaje más bajo de derrotas ante los ‘Merengues’, con 14% (1 perdido de 7 disputados).

El único duelo inédito de esta ronda es el de Napoli vs Milan. Aunque ambos se han medido numerosas ocasiones en la Serie A y torneos de copa local, nunca han estado frente a frente en competencias continentales.

Los duelos de ida de los cuartos de final están programados para el 11 y 12 de abril; los de vuelta, el 18 y 19. Los cruces de semifinales también se definieron en el sorteo. La primera será entre los ganadores de de Milan vs Napoli e Inter vs Benfica; la segunda saldrá de los vencedores de Real Madrid vs Chelsea Y Manchester City vs Bayern Munich.